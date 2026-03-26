Fransa, Brezilya'yı özel maçta mağlup etti!
Giriş Tarihi: 27.03.2026 01:11

Fransa, özel maçta Brezilya’yı 2-1’lik skorla mağlup etme başarısı gösterdi.

  • ABONE OL

Brezilya, özel maçta Fransa ile kozlarını paylaştı. Fransa, Brezilya engelini 2-1'lik skorla geçti.

Fransa'nın gollerini 32'nci dakikada Kylian Mbappe ile 65'inci dakikada Hugo Ekitike kaydetti. Brezilya'da fileleri 78'inci dakikada Bremer havalandırdı.

Fransa'da Dayot Upamecano, 55'inci dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Brezilya'da Fenerbahçe forması giyen Ederson maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Galatasaraylı Gabriel Sara ise 84. dakikada oyuna girdi ve ilk kez milli heyecan yaşadı.

Fransa'da ise Fenerbahçe'nin bir diğer futbolcusu N'Golo Kante, 58. dakikada oyuna dahil oldu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz