Hakan Çalhanoğlu: Kim gelirse gelsin!

Romanya maçı ile ilgili Hakan Çalhanoğlu, "Herkes sahada görevini yapmaya çalışıyor. Biz genç, mücadeleci, dinamik bir takımız. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Lucescu bizi iyi tanıyor, ona göre hazırlamış. İlk yarı daha iyi arkaya koşular yapabilirdik. Ayağımıza çok top istedik, öndekiler zorlandı, defansı iyi kapattılar. İkinci yarıya arkaya topla Ferdi golü attı, 1-0 oldu bizim oldu" şeklinde konuştu.

Romanya'ya karşı kompakt kalmaya çalıştıklarını belirten Hakan Çalhanoğlu, "Bugün en önemlisi kontratağa çıktığımızda dengeyi sağlamaktı. Atağa hep beraber çıktık ve kompakt kalmaya çalıştık. Bunu iyi uyguladık. Şimdi final kaldı. İnşallah rabbim nasip eder. Bu takım çok karakterli" ifadelerini kullandı.