Hakan Çalhanoğlu: Kim gelirse gelsin!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında A Milli Futbol Takımı, Romanya'yı 1-0'la geçti ve finale yükseldi. A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Romanya maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Yaşadığı sakatlıkların hatırlatılması sonrası Hakan Çalhanoğlu, "1.5 ay oldu sakatlığım olalı. 1.5 ay sürdü. Mental olarak biraz moralim düşüktü. Üst üste fiziksel problemler psikolojimi bozdu ama ayakta durmaya çalıştım. Juventus maçında oynadım, ödem tuttu. Döndüm, bir daha sakatlık oldu. Ben moralimi yüksek tutmaya çalıştım bu maç için, çok çalıştım. Inter bana yardımcı oldu bu konuda, Mister Chivu bana çok yardım etti, ona teşekkür ediyorum" dedi.
Romanya maçı ile ilgili Hakan Çalhanoğlu, "Herkes sahada görevini yapmaya çalışıyor. Biz genç, mücadeleci, dinamik bir takımız. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Lucescu bizi iyi tanıyor, ona göre hazırlamış. İlk yarı daha iyi arkaya koşular yapabilirdik. Ayağımıza çok top istedik, öndekiler zorlandı, defansı iyi kapattılar. İkinci yarıya arkaya topla Ferdi golü attı, 1-0 oldu bizim oldu" şeklinde konuştu.
Romanya'ya karşı kompakt kalmaya çalıştıklarını belirten Hakan Çalhanoğlu, "Bugün en önemlisi kontratağa çıktığımızda dengeyi sağlamaktı. Atağa hep beraber çıktık ve kompakt kalmaya çalıştık. Bunu iyi uyguladık. Şimdi final kaldı. İnşallah rabbim nasip eder. Bu takım çok karakterli" ifadelerini kullandı.