Hücum vakti

A Milli Takım, Romanya karşısında ilk dakikadan son düdüğe kadar skoru düşünecek. Teknik direktör Montella'nın, futbolcularından ofansif olarak güçlü bir baskı istediği öğrenildi. İtalyan hoca, olduğunca erken skor avantajını ellerine almaları gerektiğini takıma anlattı. Biletler günler öncesinden tükenirken, Dolmabahçe'de taraftarın da desteğiyle coşkulu bir başlangıç yapıp Romanya'yı hem tribün hem saha içinde baskı altına almak hedefleniyor. Bu doğrultuda karşılaşmada ofansif yönü güçlü Kenan, Arda, Barış ve Kerem'le 11'e başlanacak. A Milliler'de savunma tarafında değişim ön görülüyor. Ağrıları bulunduğu için iki antrenmanda yer almayan Zeki Çelik ve Merih Demiral kulübede olacak. Yerlerine ise sağ bekte Mert, stoperde Samet'in görev alması bekleniyor.

