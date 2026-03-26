İbrahim Hacıosmanoğlu: Tarihin en karakterli kadrosu!

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Romanya'yı 1-0 mağlup etti ve finale yükseldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Romanya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası'na gideceklerine inandıklarını belirten İbrahim Hacıosmanoğlu, "Biz inanıyoruz baştan beri ABD'ye gideceğimize, orada da güzel işler yapacağımıza. Son maç, temkinli olmak lazım. Tarihin en karakterli ve kaliteli kadrosu" dedi.

İbrahim Hacıosmanoğlu sözlerini şu şekilde tamamladı: "Hocayı tebrik ederim. Gidip üçüncü olduk, bir bakarsın kupanın sapından tutup geri dönüyoruz. Cenab-ı Allah nasip etsin."