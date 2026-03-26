Kaan Ayhan: Dünya Kupası’na gitmeyi hak ediyoruz!

FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçında Romanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Kaan Ayhan konuştu.

Dünya Kupası'na gitmek istediklerini belirten Kaan Ayhan, "Sakin kalmaya çalışıyoruz, planlarımızdan biri bu. Tribünün heyecanını da sahaya yansıtmak istiyoruz. Önemli maçlara çıkan biri olarak Dünya Kupası'nda hiç oynamadım, takımda oynayan kimse yok. Takım içinde konuştuk bunu. Final olarak bakıyoruz. İnşallah bu maçı da, ikinci maçı da kazanıp Dünya Kupası'na gideriz" dedi.

Dünya Kupası'na gitmeyi hak ettiklerini vurgulayan Kaan Ayhan, "2-3 aydır Milli Takım konusu açılınca hep bu maçı konuşuyoruz. Hocamız da toplantıda yaptığı konuşmayla birlikte motiveyiz, çok yüksek motiveyiz. İyi hazırlandık. Dünya Kupası'na gitmeyi hak ediyoruz, umarım başarırız" şeklinde konuştu.