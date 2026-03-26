Kenan Yıldız: "Bu takımla çok gurur duyuyorum"

Giriş Tarihi: 26.03.2026 22:40

A Milli Futbol Takımı'nın genç oyuncusu Kenan Yıldız, Romanya maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Slovakya, Kosova fark etmez. İkisi de fark etmez. Hazırlanmamız lazım. Bu takımla çok gurur duyuyorum." dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde ağırladığı Romanya'yı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Türkiye, play-off turu finaline yükseldi. Ay-yıldızlılar, finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin kazananıyla deplasmanda karşılaşacak.

Maçın ardından Kenan Yıldız, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÇALIŞIYORUM"

Kenan Yıldız, "İlk yarıda çok savunmada kaldılar. İkinci yarı daha iyiydik. Sadece gol atamadık ilk yarıda. İkinci yarıda golü bulduk ve daha iyi oldu. İtalya'da da böyleler ama ben çok çalışıyorum." diye konuştu.

"İKİSİ DE FARK ETMİYOR"

Final hakkında konuşan Yıldız, "Slovakya, Kosova fark etmez. İkisi de fark etmez. Hazırlanmamız lazım. Bu takımla çok gurur duyuyorum. Biz çok iyi bir jenerasyonuz. Biz en iyisini yapalım. 24 senedir gitmiyoruz, baskıya gerek yok." dedi.

