Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:20

Kenarda sağlık görevlisi bulamayan hakem maçı tatil etti

Amasya'da bir futbol karşılaşmasında hakem, saha kenarında sağlık görevlisi bulunmadığı gerekçesiyle maçı oynatmadan tatil etti.

Kenarda sağlık görevlisi bulamayan hakem maçı tatil etti
Fındıklı semt sahasında Amasya Belediyespor ile Amasya İdman Yurdu arasındaki U15 ligi müsabakası için futbolcular sahaya geldi. Müsabakanın hakemi Ümit Gerdan kontrollerinde saha kenarında sağlık görevlisi olmadığını görünce 'öncelik sporcu sağlığı' sözleriyle müsabakayı başlatmayıp, 15 dakika bekletti.
Süre tamamlanınca yeniden futbolcularla bir araya gelen genç hakem, sağlık görevlisinin olmadığını görmesi üzerine yaptığı değerlendirmede, "Arkadaşlar sağlık ekibi gelmediği için maçı tatil ediyorum" dedi.

Kenarda sağlık görevlisi bulamayan hakem maçı tatil etti
