Lucescu’dan iddialı sözler

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Dünya Kupası'na katılmayı iki takımın da hak ettiğini söyledi. Çok iyi hazırlandıklarını vurgularken "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Türkiye'yi çok seviyorum, burada büyük başarılar kazandım. Türk Milli Takımı için bir sürü futbolcu buldum, şimdi direkt oynuyorlar" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'tan ayrıldığı dönemi hatırlatan Lucescu, "2 sene daha mukavelem vardı. Mukaveleyi feshettikten sonra para almadım. Kalan parayı stadın büyütülmesi için feda ettim. Çok güzel, Avrupa'nın sayılı statlarından biri oldu" dedi.

'BİZ DE ÇOK DEĞERLİYİZ'

"Arda Güler'den çekiniyor musunuz" sorusunu da şöyle cevapladı: "Arda Güler gibi bir sürü futbolcu var. Kenan, Zeki, Merih gibi birçok oyuncu bulunuyor. Arda da diğer futbolcularla birlikte var. Onlar destek verirse Arda güzel işler yapıyor. Montella'yı da tanıyorum. Türkiye'de saygı duyduğum bir başka teknik direktör de Fatih Terim. Türk futbolu için büyük işler yaptı. Türk futboluna Rumen futbolcular getirdi. Türkiye'nin değerini biliyorum ama bizim de çok değerli bir takımımız var. Sakatlıklarla ilgili problemler yaşadık ama iyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum."