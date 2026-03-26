Play-off’a nasıl geldiler?

16 yıllık özlemi bitirip Almanya'nın ev sahipliği yaptığı EURO 2024'te çeyrek final oynayan A Milli Takım, şimdi de 24 yıllık hasreti sonlandırmanın peşinde... Bizim Çocuklar, 2026 FIFA Dünya Kupası'na gidebilmek için iki zorlu engeli aşmak zorunda. Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde bugün saat 20.00'de Beşiktaş Park'ta Romanya ile karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, rakibini yenerse 22.45'te oynanacak Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart Salı günü deplasmanda mücadele edecek. Miller, Romanya'ya mağlup olursa, aynı tarihte Slovakya-Kosova müsabakasının kaybedeniyle hazırlık maçı yapacak. 2002 yılında Güney Kore ve Japonya'nın ortak düzenlediği turnuvayı üçüncü bitirerek, tarihinin en iyi derecesini elde eden Türkiye, FIFA Dünya Kupası bileti alırsa 11 Haziran'da başlayacak ve bir ay sürecek organizasyonda D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile oynayacak.



ŞANSSIZLIĞI BİTİRME VAKTİ

A Milli Takımımız, Romanya ile geçmişte yaptığı maçlarda istediği sonuçları alamadı. Rakibiyle bugüne kadar 26 kez karşılaşan Ay-Yıldızlılar, sadece 5'inden sahadan galibiyetle ayrıldı. 7 müsabaka berabere biterken, 14'ünü Romanya kazandı. Türkiye'nin toplam 24 golüne, Rumenler 49 golle yanıt verdi. Milliler, 10 karşılaşmada ağları bulamazken sadece 4'ünde kalesini kapatabildi. En son 9 Kasım 2017'de karşılaşan iki takımın mücadelesini Romanya, 2-0 kazanmıştı.



RAKİP YABANCI DEĞİL!

ROMANYA'NIN başında bir dönem A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştıran Galatasaray ve Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan Mircea Lucescu yer alıyor. 80 yaşındaki tecrübeli hocanın kadrosunda ise Türkiye'de forma giyen Ianis Hagi (Alanyaspor), Deian Sorescu (Gaziantep FK) ve

VALENTİN MİHAİLA (Ç.RİZESPOR) VAR.

A Milli Takım, İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele ettiği Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu C Grubu'nda 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 13 puanla İspanya'nın ardından ikinci sırada yer aldı. 17 gol atıp, 12 yedi. Romanya ise Avusturya, Bosna Hersek, Kıbrıs ve San Marino'nun yer aldığı H Grubu'nda 13 puanla üçüncü oldu. 19 gol attı, kalesinde 9 gol gördü.