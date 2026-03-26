Samsunspor'da Konyaspor mesaisi devam etti!
Giriş Tarihi: 26.03.2026 18:58

Samsunspor'da Konyaspor mesaisi devam etti!

Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek Samsunspor hazırlıklarını sürdürdü.

AA
Samsunspor’da Konyaspor mesaisi devam etti!
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazar günü sahasında Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenmana futbolcular, fitness salonunda kuvvet çalışmasıyla başladı.

İdmanda pas ve top kontrolüne yönelik organizasyon çalışması yapan oyuncular, günü dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladı.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Lubomir Satka ve Jaures Assoumou ile ülkelerinin milli takımlarında bulunan Logi Tomasson, Cherif Ndiaye, Marius Mouandilmadji ve Ali Diabate katılmadı.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Samsunspor'da Konyaspor mesaisi devam etti!
