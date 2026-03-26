TGF Başkanı Taha Akgül: Asıl gündemimiz olimpiyatlardır

TGF Başkanı Taha Akgül, federasyon binasında gerçekleştirdiği basın toplantısında Türk güreşindeki gelişmelere dair genel değerlendirmelerde bulundu. Akgül burada yaptığı konuşmada, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) Türkiye'de önemli ve büyük bir sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu belirterek, "TMOK, olimpiyat şampiyonlarıyla kurulu, Türkiye'yi uluslararası anlamda temsil etmiş federasyon başkanlarının ağırlıkta olduğu bir kurumdur. Veli Ozan Çakır gibi sporun içinden gelmiş bir profesörün, bir spor adamının, kendini çok geliştirmiş bir genel müdürümüzün burada da aday olması, Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın takdiriyle bizleri oraya layık görmeleri bizler için büyük bir gururdur. TMOK, Türkiye'nin en büyük, en önemli sivil toplum örgütlerinden bir tanesi ve IOC'nin (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) direkt muhatabıdır. Orada yer alıyor olabilmek ve bu paydanın bir parçası olabilmek benim için çok büyük bir gurur" diye konuştu.

Akgül, 2036'daki Olimpiyat Oyunları'nın İstanbul'da gerçekleştirilecek olmasını işaret ederek, "İnşallah TMOK'ta çok önemli işlere imza atmak nasip olur. Bunun en büyük hayali de 2036'da İstanbul'a Olimpiyat Oyunları'nı alabilmek. Çünkü Avustralya'ya (Brisbane) gidecek, ondan sonra tekrar bir Avrupa kıtası ihtimali çok yüksek. Burada da en çok İstanbul'a yakışır. Bu seçilen yönetim kadrosu, uluslararası lobi anlamında Olimpiyatların İstanbul'a alınması noktasında katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

'AMACIMIZ GERÇEKLİKTEN UZAKLAŞMAMAK'

Farklı kategorilerde şampiyonalara hazırlanan milli takımların kamplarına devam ettiklerini belirten Taha Akgül, "Özellikle Büyükler Avrupa Şampiyonası şu anda bizim için planlardaki en önemli şampiyonamız. Serbest güreşte de takımı tamamen gençleştirdik, yaş ortalamasını 22-23'e kadar düşürdük. Çok değerli bir kadromuz var. Bu kadro 2028-2032 Olimpiyatlarının rezerv kadrosu. Takımımızdan beklentimiz yüksek. Avrupa ve Dünya şampiyonalarına ülkemiz de biz de değer veriyoruz ama asıl gündem olimpiyatlardır. Realite olimpiyatlarda ortaya çıkıyor. O yüzden biz burada kazandığımız başarısızlıklara ne çok üzülüyoruz ne de kazandığımız başarılara çok fazla seviniyoruz. İstediğimiz gibi geçmese de dünyanın sonu olmayacak. Amacımız uzun vadeli plan yapmak, gerçeklikten uzaklaşmamak. Bir çalıştay yaptık, orada camiamızla bir araya geldik. Şu anda camiamız gerçekten hepsi aklıselim, iyi niyetli, halis bir şekilde güreşe faydalı olmaya çalışır bir duruma geldi çok şükür. Biz güreşe faydalı olmak için geldik, zorlaştırmak için değil kolaylaştırmak için geldik" şeklinde konuştu.

'RIZA KAYAALP, PROFESYONEL BİR SPORCU'

Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak milli sporcu Rıza Kayaalp'in yeniden spora dönmesini Türk Güreşi için büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Akgül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ranking Turnuvası'nda 1'inci oldu, iyi bir başlangıç yaptı ve moral buldu. Sıkletinde seri başı olması açısından bu Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı altın madalya çok değerli. Özellikle 13'üncü şampiyonluğu olması ve rekor kıracak olması çok değerli. Efsane Rus güreşçi, belki de dünyanın bu asırdaki en iyi güreşçisi Lopez ile beraber Alexander Karelin. Onun rekorunu Allah'ın izniyle Avrupa Şampiyonası'nda geçecek. 12-12 şu anda, 13-12 yapacak inşallah. Şu anda çok moralli bir şekilde kampta hazırlanıyor. İnanın o kadar özveriyle çalışıyor ki; kamp arası vardı 12-13 gün, oradaki genç çocuklarla beraber o kamp arasını bile Elmadağ'daki Kamp Eğitim Merkezimizde değerlendirmek istedi. Hocalarımız bizi onun başında bıraktı, evine gitmedi. Rıza Kayaalp zaten yapacağı işi biliyor, profesyonel bir sporcu. Biz federasyon olarak ona imkan sağlamasak bile Rıza şu ana kadar devletimizin verdiği desteklerle o kadar güzel şeyler kazandı ki kendisi istediği yerde kamp yapabilir. Biz federasyon olarak sadece onun moral açısından yanında olalım yeter."