Trabzonspor’a Portekizli kanat!

Giriş Tarihi: 26.03.2026 09:34 Son Güncelleme: 26.03.2026 09:36

Daha önce Sassuolo'dan Lauriente ile ilgilendiği öne sürülen Trabzonspor'un gündemine bu kez sürpriz bir isim geldi.

  • ABONE OL

Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Trabzonspor için flaş bir iddia gündeme geldi.

FELIX BOMBASI

Bordo-mavililer, Lille forması giyen Portekizli sol kanat Felix Correia'yı da radarına aldı. (Fotomaç)

Hücum hattında alternatifli bir kadro kurmak isteyen Karadeniz devinin, 25 yaşındaki futbolcu için nabız yokladığı vurgulandı.

10 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Fransız ekibiyle 42 müsabakada forma giyen Correia, 4 gol 6 asistlik performans ortaya koydu. Transfermarkt'a göre 10 milyon Euro piyasa değeri olan deneyimli futbolcunun kulübüyle kontratı 2029 yılında son bulacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz