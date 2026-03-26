Trabzonspor’a Portekizli kanat!

Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Trabzonspor için flaş bir iddia gündeme geldi.
FELIX BOMBASI
Bordo-mavililer, Lille forması giyen Portekizli sol kanat Felix Correia'yı da radarına aldı. (Fotomaç)
Hücum hattında alternatifli bir kadro kurmak isteyen Karadeniz devinin, 25 yaşındaki futbolcu için nabız yokladığı vurgulandı.
10 GOLE KATKI SAĞLADI
Bu sezon Fransız ekibiyle 42 müsabakada forma giyen Correia, 4 gol 6 asistlik performans ortaya koydu. Transfermarkt'a göre 10 milyon Euro piyasa değeri olan deneyimli futbolcunun kulübüyle kontratı 2029 yılında son bulacak.