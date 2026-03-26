Trabzonspor’da Fatih Tekke farkı!

Giriş Tarihi: 26.03.2026 07:26

Trabzonspor'un efsane isimlerinden Fatih Tekke, bordo-mavililerin başında gösterdiği performansla futbolculuk döneminin ardından teknik adamlık kariyerinin de fark yarattı.

Teknik Direktörü Fatih Tekke, adım adım yükselen performansını bordo-mavili takımda zirveye taşıdı.

2024-25'te Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası koltuğa oturan deneyimli hoca, kısa sürede etkisini gösterdi. 11 müsabakada 1.73 puan ortalaması elde ederken, bordo-mavili ekibi üst sıralara taşıdı. Bu sezon ise Tekke, teknik adamlık kariyerinin en başarılı performansına ulaştı.

27 maçta 18 galibiyet elde eden bordo-mavililer, 2.22 puan ortalamasıyla ligin zirve yarışında iddialı konuma geldi. Futbolculuk döneminde de Trabzon formasını giyen Tekke'nin kurduğu güçlü bağ, böylelikle saha sonuçlarına doğrudan yansıdı.

