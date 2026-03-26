Trabzonspor'da yeniler tam isabet!
Giriş Tarihi: 26.03.2026 07:23

Trabzonspor'da yeniler tam isabet!

Trabzonspor'da ara transfer döneminde takıma katılan futbolcular, verdiklerini katkılarla adından söz ettirdi.

SPOR SERVİSİ Futbol
Trabzonspor’da yeniler tam isabet!
Ara transferde 3 oyuncu alan ve 5 isimle yollarını ayıran Trabzonspor'da bu hamleler sahaya olumlu yansıdı.

Wolfsberger'den Chibuike Nwaiwu, Parma'dan Mathias Lovik ve Konyaspor'dan Umut Nayir takıma katıldı. Avusturya'dan gelen Nwaiwu, ilk 11'in değişmezi oldu. Hava toplarında yaşanan problemleri azaltan başarılı stoper, 2 gol, 1 asistle tabelaya 3 gollük katkıda bulundu.

Norveçli sol bek Lovik; tempolu oyunu, yaptığı bindirmeler ve ortalarıyla öne çıktı. Şu ana kadar 1 asist üreten 2003'lü yetenek, 9 maçın 6'sında as kadroya girerek istikrarlı bir performans gösterdi.

İYİ BİR ALTERNATİF

Hem yerli hem de pivot santrfor özellikleriyle teknik heyetin elini güçlendiren Umut, Onuachu'nun yokluğunda alternatif olacağını kanıtladı. 32 yaşındaki golcü, 1 asistlik fayda sağlarken pres gücü ve hırsıyla dikkat çekti.

Trabzonspor'da yeniler tam isabet!
