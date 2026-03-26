Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TÜRKİYE ROMANYA CANLI | A Milli Futbol Takımı, Romanya'yı konuk ediyor! İşte Montella'nın 11'i...
Giriş Tarihi: 26.03.2026 18:31

TÜRKİYE ROMANYA CANLI | A Milli Futbol Takımı, Romanya'yı konuk ediyor! İşte Montella'nın 11'i...

Son dakika haberi: 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında A Milli Futbol Takımı, Romanya'yı konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier düdük çalacak. Kritik mücadelenin canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

TÜRKİYE ROMANYA CANLI | A Milli Futbol Takımı, Romanya’yı konuk ediyor! İşte Montella’nın 11’i...
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final karşılaşmaları başladı. E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı, Romanya ile karşılaşıyor.

Milliler, Romanya'yı elemesi durumunda 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabına katılacak 16 takım, her birinde 4 takımın yer aldığı 4 farklı play-off yolunda mücadele edecek. Yarı final eşleşmelerinde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak.

Play-off'larda yarı final maçları, final karşılaşmaları ise 31 Mart'ta yapılacak.

İŞTE 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

ROMANYA:

NOTLAR

Milli Takım'ın kadrosunda Semih Kılıçsoy, Muhammed Şengezer, Zeki Çelik, Merih Demiral (sakatlık) Ahmetcan Kaplan, Aral Şimşir (sakatlık) ve Mustafa Eskihellaç yer almadı.

KADRO

A Milli Takım'ın Romanya maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim)

Orta saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart)

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus)

TÜRKİYE ROMANYA CANLI | A Milli Futbol Takımı, Romanya'yı konuk ediyor! İşte Montella'nın 11'i...
