Türkiye – Romanya maç sonu Libero TV canlı yayını! Fırat Aydınus, Serkan Korkmaz, Melike Çelik

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında A Milli Fubol Takımı, Romanya karşısında 1-0 kazandı ve finale yükselen taraf oldu.
A Milli Futbol Takımı'nın tarihi galibiyeti Libero TV YouTube kanalında Fırat Aydınus, Serkan Korkmaz ve Melike Çelik tarafından yorumlanıyor.
Fırat Aydınus, Benoit Bastien'in kararlarını Libero TV ekranlarında değerlendiriyor.
FERDİ İLK RESMİ GOLÜNÜ ATTI
A Milli Futbol Takımı'nı Romanya karşısında 53. dakikada öne geçiren Ferdi Kadıoğlu, milli forma altında ilk resmi golünü attı.
Ay-yıldızlı formayla 29. mücadelesine çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 18 Kasım 2023'te Almanya ile deplasmanda oynanan özel maçta fileleri havalandırmayı başarmıştı.
ROMANYA KARŞISINDA 6. GALİBİYET
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı 1-0 mağlup ederken, rakibine karşı 6. galibiyetini elde etti.
Romanya ile 27. maçına çıkan ay-yıldızlılar, bu maçlarda 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. Milliler 25. golünü kaydederken, kalesinde toplam 49 gol gördü.