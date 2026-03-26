Vincenzo Montella: "Elimizden gelen her şeyi yapacağız"

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Romanya'yı konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.

Mücadele öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Montella, "Heyecanlıyız. Duygusal anlamda da dengeli bir maç çıkarmalıyız. 90 dakikada her şey olabilir. Her senaryoya karşı hazırlığımız var. Sahaya çıkacağız, elimizden gelen her şeyi yapacağız.

Futbolcularımız çok bilinçli oldukları konumdan dolayı. İki maçımız var, bu maçlar sonrasında istediğimiz hedefe ulaşmak istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tüm oyuncularım bilinçli şekilde hareket ediyor." dedi.