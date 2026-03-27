A Milli Futbol Takımı’nda Kosova maçı hazırlıkları başladı! Merih Demiral antrenmanda yer almadı

Romanya maçına ilk 11'de başlayan futbolcular, fitness salonunda rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular antrenmana katıldı. Tedavisi devam eden Merih Demiral antrenmanda yer almadı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas, rondo ve son vuruşlar üzerine yapılan çalışmalarla devam etti. Son bölümde ise taktik oyun oynandı.

Yenilenme antrenmanını tamamlayan futbolculardan Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür, takım arkadaşlarının idmanını izlemek üzere antrenman sahasına geldi.