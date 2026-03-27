A Milli Futbol Takımı’nda Kosova maçı hazırlıkları başladı! Merih Demiral antrenmanda yer almadı

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası play-off final turunda Kosova ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Romanya maçına ilk 11'de başlayan futbolcular, fitness salonunda rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular antrenmana katıldı. Tedavisi devam eden Merih Demiral antrenmanda yer almadı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas, rondo ve son vuruşlar üzerine yapılan çalışmalarla devam etti. Son bölümde ise taktik oyun oynandı.
Yenilenme antrenmanını tamamlayan futbolculardan Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür, takım arkadaşlarının idmanını izlemek üzere antrenman sahasına geldi.
Ay-Yıldızlılar'ın bugünkü antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Temel Bozbağ ve Ural Aküzüm ile TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da tribünden takip etti.