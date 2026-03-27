Artık Türk gibi hissediyorum

A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, Romanya galibiyetiyle Dünya Kupası hedefine bir adım daha yaklaştıklarını söyledi. Deneyimli hoca şöyle devam etti: "Ben artık Türk gibiyim, kendimi böyle hissediyorum. Oyuncularımızın mantalitesini de biliyorum. Sürekli sabırlı olmamız gerektiğini söyledim. Sakin kalmamız gerektiğini söyledim. Böyle bir performanstan ötürü gerçekten gururluyum. Taraftarımız için de bir şey söylemek istiyorum; Başta soğukluk vardı, şimdi ise çok büyük bir sevgi var. Futbolcularım bunu yürekleriyle başlardı. Destekleri için taraftara teşekkür ediyorum."

KEREM'İN PERFORMANSI İNANILMAZDI

"Takımın performansından çok memnunum. Kolay olmayacağını biliyorduk. Rakibimiz, ilk yarı boyunca geriye çok yaslandı. Soyunma odasına gittiğimizde futbolcularımızla konuştuk; hareketli olmamız ve savunma arkasına koşu yapmamız gerektiğini söyledik. Nitekim böyle bir pozisyonda güzel bir gol attık. Arda ve Ferdi'yi tebrik ediyorum. Maçın geneline baktığımızda oyuncularımız sabırlı bir şekilde mücadele etti. Kerem'in etkili baskısı, zamanlaması ve inanılmaz bir performansı vardı. Sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

PROVOKASYONA GELMEYECEĞİM

Montella, bir Rumen gazetecinin "Play-Off finalinde yenilirseniz, görevi bırakır mısınız?" şeklindeki ısrarlı sorusuna ise "Bir haber yazarken hata yaptığında hemen istifa ediyor musun! Bu provokasyona gelmeyeceğim. Bir maçla 2 yıllık güzel birlikteliğimizin sona ereceğini düşünmüyorum ancak hedefimiz zaten gelecek maçı kazanmak" cevabını verdi.

1-0 OLDU, BİZİM OLDU!

ÜST üste gelen problemlerin ve sakatlıkların moralini bozduğunu ancak hep ayakta durmaya çalıştığını dile getiren kaptan Hakan Çalhanoğlu, "Hedefimde bu maç vardı. Inter bana bu konuda yardımcı oldu. Herkes sahada görevini yaptı. Biz genç, mücadeleci, dinamik bir takımız. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Lucescu da bizi iyi tanıyordu. İlk yarıda arkaya daha iyi koşular yapabilirdik ama defansı iyi kapattılar. Sonuçta 1-0 oldu, bizim oldu" ifadelerini kullandı.

3 ADAMLA BENİ TUTTULAR!

Milli Takımımızın yıldız oyuncularından Kenan Yıldız, Romanya'nın ilk yarıda maçı çok geride kabul ettiğini ve bu nedenle skoru bulmakta zorlandıklarını söyledi. Kenan, "Bazen beni üç oyuncuyla tutmaya çalıştılar. İkinci yarıda daha iyi oynadık ve kazanmasını bildik. Bu takımla gurur duyuyorum. Biz çok iyi bir jenerasyonuz. Tek maçımız kaldı ve o maçta elimizden gelenin in iyisini yapacağız. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur. Harika bir seyirci vardı" diye konuştu.