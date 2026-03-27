Aziz Yıldırım’dan adaylık açıklaması!

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım da seçim tartışmalarına katıldı.

Yıldırım, "Bir daha asla F.Bahçe'ye başkan adayı olmayacağım. Ancak başkanlığımdan daha fazla F.Bahçe ile ilgileneceğim. Bazı projelerim var. Onların da hayata geçirilmesi için çaba göstereceğim. F.Bahçe'nin bir konsorsiyuma ihtiyacı var.

Tüm Fenerbahçe camiasının etrafında birleştiği bir başkan olmalı. Biz zamanında çok taşınmaz yatırımı yaptık. Daha sonraki başkanlar buralardan kulübe para kazandırdılar. Keşke onlar da bir çivi çaksalardı" dedi.