Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barcelona'ya şok! 5 hafta oynayamayacak
Giriş Tarihi: 27.03.2026 22:49

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Barcelona'nın Brezilyalı oyuncusu Raphinha'nın sakatlığı nedeniyle 5 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

  • ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamada, "Raphinha'nın sağ arka bacak kasından sakatlandığı Brezilya Futbol Federasyonu tarafından yapılan tıbbi testlerle doğrulandı. Bu sakatlık, oyuncunun dün Boston'da oynanan Brezilya-Fransa maçında yaşadığı sorunun ardından tespit edildi. Oyuncu, gerekli tedaviye başlamak üzere Barselona'ya dönüyor. Tahmini iyileşme süresi 5 hafta." denildi.

Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan karşılaşmada dün Brezilya'yı 2-1 yenmişti.

Barcelona'da bu sezon toplam 31 maçta forma giyen ve 19 gol atan Brezilyalı futbolcu, Lamine Yamal'ın ardından kulübün bu sezonki en golcü ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz