Bursaspor ve Batman Petrolspor 1. Lig’e yakın

İki grupta toplam 37 takımın yer aldığı Nesine 2. Lig'de grup liderleri doğrudan 1. Lig vizesi alacak. İki gruptan birer ekibin daha 1. Lig'e çıkacağı ligde liderleri takip eden dörder takım play-off oynamaya hak kazanacak. 19 takımlı Beyaz Grup'ta 4, 18 ekibin yer aldığı Kırmızı Grup'ta ise 3 takım lige veda edecek.

Ligde normal sezonun 25 Nisan Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla sona erecek.

Beyaz Grup'ta 33. hafta, Kırmızı Grup'ta 30. hafta müsabakaları yarın ve pazar günü oynanacak.

Beyaz Grup

Grupta 70 puanla lider durumda bulunan Batman Petrolspor, en yakın rakibi Muğlaspor'un 5 puan önünde yer alıyor. Muğlaspor'u 55 puanlı Adana 01 FK, 54 puana sahip Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ve elli üçer puanlı Seza Çimento Elazığspor ve İskenderunspor takip ediyor.

Son 6 maç

Beyaz Grup'ta 34. haftada birbirlerine rakip olacak ilk 2 sıradaki Batman Petrolspor ve Muğlaspor'un kalan maçları şöyle:

Batman Petrolspor: GMG Kastamonuspor (D), Muğlaspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor (D), Beykoz Anadoluspor, Bucaspor 1928 (D), Kepezspor

Muğlaspor: Altınordu, Batman Petrolspor (D), Karacabey Belediyespor, Karaman FK (D), Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, GMG Kastamonuspor (D)

Toplam 4 ekibin ligden düşeceği grupta 15 puanlı Bucaspor 1928, 17 puanı bulunan Karaman FK, 22 puanlı Altınordu ile yirmi üçer puanla son 6 haftaya giren Kepezspor ve Beykoz Anadoluspor lige veda etmeye en yakın adaylar.