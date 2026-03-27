Chamberlain’den Arteta itirafı: “Gerçek patronumuzdu...”

Alex Oxlade-Chamberlain, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Chamberlain yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bizim hocamız elbette Arsene Wenger idi. Ancak Manchester City gibi büyük rakiplerle oynayacağımız zaman Mikel bizim gerçek patronumuz olurdu. Rakibin kornerde ne yapacağını bilmek istiyorduk ve Mikel bir oyuncu olmasına rağmen bizi buna zorladı. Ekipçe maçlardan önce yaptığımız taktik toplantılarını o başlattı.

Arsenal antrenmanlarında gördüğüm detay seviyesi inanılmazdı. Tamamen Pep Guardiola'nın takımlarının işleyişini andırıyor. Her ayrıntı üzerinde o kadar duruyor ki, bu gerçekten göz açıcı bir deneyimdi. Mikel, futbolcuyken bile bu detaylardan ortalama bir oyuncudan çok daha fazla gurur duyardı."

Şu anda Celtic forması giyen İngiliz oyuncu, 2023-2025 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giymişti.