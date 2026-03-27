Dünyanın en güzel çocukları

Bizim Çocuklar, salı günü Kosova'yı yenerse Haziran ayında Amerika'dayız.

ARDA YAZAR, BİZ GÜLER'İZ

Ferdi'nin golünde şık pası hayran bırakan Arda Güler, Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ın son 7 maçında tabelaya 5 gollük katkı sağladı. 1 kez ağları sarsan 20 yaşındaki yetenek, 4 asist yaptı. Arda, Gürcistan (1), Bulgaristan (2) ve Romanya (1) sınavlarında asist yaparken, Bulgarlar'ı 1 defa avladı. 19 Kasım 2022'den bu yana Ay-Yıldızlı formayı giyen Arda, 27 maçta 6 gol-7 asiste ulaştı ve o tarihten bu yana en fazla asist yapan isim durumunda.

SİFTAHIYLA UMUT VERDİ

2 yıl önce Almanya'yı 3-2 yendiğimiz dostluk maçında ağları bulan Ferdi Kadıoğlu, Ay-Yıldızlı formayla ilk resmi golünü Romanya'ya attı. İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da ülkemizi temsil eden 26 yaşındaki futbolcu, 53. dakikada Türkiye'nin ilk isabetli şutunu ağlarla buluştururken, Milli Takım'ın 24 yıllık Dünya Kupası hasretini bitirmek için çıkılan yolda umudumuzu sürdürdü.

20 PASTA GOL 20

FERDİ Kadıoğlu'nun Romanya ağlarına gönderdiği golden önce 20 isabetli pas yapan A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası elemelerinde attığı bir golden önceki en yüksek sayısına ulaştı.

GALİBİYET ÜÇLÜSÜ KADIOĞLU'NDAN

A Milli Takımı play-off finaline taşıyan golün sahibi olan Ferdi Kadıoğlu, karşılaşma sonrası 4.5 yıl sonra bir milli maça ev sahipliği yapan Tüpraş Stadı'nda tribünlere üçlüyü çektiren isim oldu.

YÜREKTEN İNANIYORUZ

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Bu işler adım adım. Şu bir gerçek; genç bir jenerasyonumuz var. Çok formda oyuncular var, kendi takımlarında iyi oynuyorlar bu da Milli Takım'a yansıyor. İnşallah Dünya Kupası'na 24 yıl sonra katılacağız. Buna yürekten inanıyoruz" dedi.

BAKARSINIZ KUPAYI ALIRIZ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası'nda play-off finaline çıktığımız maç sonrası şunları söyledi: "Hollanda maçı sonrası çok kızmıştım. Kızım 'Git, futbolun başkanı ol, Dünya Şampiyonu olalım' dedi. Onun temiz kalbine inanıyorum. Bir bakarsınız kupayı da alır döneriz."

ROMANYA ACI ÇEKTİ

Türkiye'nin Romanya karşısındaki zaferi maçın hemen ardından İspanya'da manşetlere taşındı. AS gazetesi Real Madridli Arda Güler üzerinden maçı okurken "Güler, Türk rüyasını besliyor. Madridli oyuncunun asisti, Kadıoğlu'nun Türkiye'nin tek golünü atmasını sağladı. Romanya acı çekti" dedi. MARCA ise "Arda ile dünyanın sonuna kadar" ifadeleriyle oyuncunun goldeki payına dikkat çekti.