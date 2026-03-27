Golü önce soyunma odasında attık!

Turu
getiren golün asistini yapan Arda ile topu ağlara gönderen Ferdi karşılaşma sonrası o anı anlattı. İki yıldız golü soyunma odasında konuştuklarını belirtti. Arda, "Bu defansı açmamız gerekiyordu. Ferdi abi bana 'Arda topu aldığında beni gör ben koşacağım' dedi. Ben de topu alınca onu gördüğümde hemen attım"
derken Ferdi, "Bu pozisyonu soyunma odasında konuştuk. Bu anın geleceğini biliyorduk. Top geldiğinde o koşuyu yapacaktım. Geldi ve yaptık aynısı oldu"
ifadelerini kullandı. Play-off final maçı için Arda, "Avrupa Şampiyonası'ndan elendiğimiz günden bu yana tek hedef Dünya Kupası'ydı. Artık tek maç, onun için de her şeyi yapacağız"
yorumunda bulundu. İngilizce konuşmayı bırakan Ferdi, Türkçe olarak "Haydi Türkiye hep beraber"
diyerek coşkuyu verdi.