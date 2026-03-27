İran Milli Takımı'ndan ölen çocuklar için sırt çantalı mesaj!
Giriş Tarihi: 27.03.2026 18:08

İran Milli Futbol Takımı, Nijerya Milli Takımı ile Antalya'da oynadığı hazırlık maçında 28 Şubat günü Minab'da bir ilkokula düzenlenen ve 168 kız çocuğu ile öğretmenlerinin hayatını kaybettiği saldırıya ve savaşta hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekti.

  • ABONE OL

Antalya'da kamp yapan İran Milli Futbol Takımı, Nijerya Milli Takımı ile oynadığı hazırlık maçının seremonisine, savaşta ölen çocuklara dikkati çekmek için çocuk sırt çantalarıyla çıktı.

Orta Doğu'da artan gerilim ve güvenlik riskleri nedeniyle İran Milli Takımı'nın hazırlık programında değişikliğe gidildi. İran Spor Bakanlığı'nın güvenlik gerekçesiyle bazı ülkelere seyahati kısıtlamasının ardından, hazırlık maçları için Türkiye tercih edildi.

Bu kapsamda İran, kamp için Antalya'ya geldi. Normalde Ürdün'de oynanması planlanan Nijerya ile hazırlık maçı da Antalya'ya alındı.

Hazırlık maçında Nijerya ile karşı karşıya gelen İran Milli Takımı futbolcuları, İsrail- ABD tarafından 28 Şubat günü Minab'da bir ilkokula düzenlenen ve 168 kız çocuğu ile öğretmenlerinin hayatını kaybettiği saldırıya ve savaşta hayatını kaybeden çocuklara dikkati çekmek için seremoniye çocuk sırt çantalarıyla çıktı.

Oyuncular takım fotoğrafı sırasında da sırt çantalarını önlerine dizerek poz verdi. İranlı futbolcuların, kollarına siyah bant taktıkları görüldü.

İran Milli Takımı, Antalya kampı kapsamında 31 Mart Salı günü Kosta Rika ile bir hazırlık maçı daha oynayacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz