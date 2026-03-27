İran Milli Takımı’ndan ölen çocuklar için sırt çantalı mesaj!

Bu kapsamda İran, kamp için Antalya'ya geldi. Normalde Ürdün'de oynanması planlanan Nijerya ile hazırlık maçı da Antalya'ya alındı.

Hazırlık maçında Nijerya ile karşı karşıya gelen İran Milli Takımı futbolcuları, İsrail- ABD tarafından 28 Şubat günü Minab'da bir ilkokula düzenlenen ve 168 kız çocuğu ile öğretmenlerinin hayatını kaybettiği saldırıya ve savaşta hayatını kaybeden çocuklara dikkati çekmek için seremoniye çocuk sırt çantalarıyla çıktı.