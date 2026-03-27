Giriş Tarihi: 27.03.2026 09:49

Kayserispor’a PFDK’dan ceza

Kayserispor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan (PFDK) para cezası aldı.

Kayserispor’a PFDK’dan ceza
Süper Lig'de bulunan Kayserispor'a geride kalan hafta oynadığı Karagümrük maçında yaşaran olumsuzluklardan dolayı ceza geldi.

Disiplin Kurulu'na sevk edilen Kayserispor'a stada usulsüz seyirci alınmasından dolayı Futbol Disiplin Talimatı'nın 49/1. maddesi uyarınca 480 bin TL para cezası verildi. Kayserispor taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Kuzey tribün Kuzey Alt D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki iç saha maçına girişlerinin engellenmesine de karar verildi.

Karagümrük maçında kırmızı kart gören Kayserispor Sportif Direktörü Muhammed Türkmen'e de 1 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 80 bin TL para cezası verildi.

Kayserispor’a PFDK’dan ceza
