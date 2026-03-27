Kayserispor’da Kasımpaşa hazırlıkları hız kesmedi!

Giriş Tarihi: 27.03.2026 20:55

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek Kayserispor'da hazırlıklar sürdürüldü.

Kayserispor, Süper Lig'in 28'inci haftasında 4 Nisan Cumartesi günü saat 14.30'da deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Sarı-kırmızılı ekip, bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Erling Moe yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanda, milli takımlarda yer alan oyuncular yer almadı.

Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi

