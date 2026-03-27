Manchester City, Guardiola’nın halefini buldu!

Giriş Tarihi: 27.03.2026 12:47 Son Güncelleme: 27.03.2026 12:49

İngiliz devi Manchester City'de Pep Guardiola ile yolların ayrılması halinde göreve getirilmesi muhtemel aday için sürpriz bir iddia gündeme düştü.

Premier Lig devlerinden Manchester City için flaş bir iddia ortaya atıldı. Pep Guardiola dönemi sonrası hazırlıklarını sürdüren mavilerin gündemine bomba bir isim geldi.

Fichajes'in haberine göre; Barcelona, Real Madrid ve Arsenal'ın da radarında olan 38 yaşındaki Cesc Fabregas, City yönetiminin bir numaralı hedefi.

CITY YÖNETİMİ ISRARCI

City yönetimi tarafından Guardiola'nın mirasını sürdürebilecek en yakın profil Fabregas'ı gördüğü ve ısrarcı olacağı aktarıldı.

Fabregas'ın çalıştırdığı Como 1907, İtalya Serie A'da 4. sırada yer alıyor.

