TFF Tahkim Kurulu’ndan Galatasaray kararı!

Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Beşiktaş idarecisi Serkan Reçber'e verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 300 bin lira para cezasının yanı sıra ikas Eyüpspor antrenörü Umut Eskiköy'e verilen 2 resmi maçtan men ve 53 bin 500 liralık para cezalarını da oy birliğiyle onadı.

Kurul, Natura Dünyası Gençlerbirliği futbolcusu Sekou Koita'ya verilen 2 resmi maçtan men ve 53 bin 500 lira para cezasında ise indirim yaparak 1 resmi müsabakadan men ve 40 bin lira para cezası şeklinde değiştirdi.