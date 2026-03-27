Trabzonspor’da büyük değişim!

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu hayal kırıklığıyla geçiren Trabzonspor, aradan geçen 1 yıllık dönemde ayağa kalktı.
Sezona Abdullah Avcı ile başlayan ardından ise Şenol Güneş ve Fatih Tekke ile yola devam eden Karadeniz ekibi, yeniden yapılanmaya giderek bunun meyvelerini almaya başladı.
DÜŞÜK MALİYETLİ KADROYLA ŞAMPİYONLUĞA OYNUYOR
Bordo-mavililer, rakiplerinin aksine Oulai, Augusto, Pina devre arasında ise Nwaiwu ve Lovik gibi gençlerden oluşan düşük maliyetli kadroyla şampiyonluk için iddialı konuma geldi.
Karadeniz ekibi 4 Nisan'da Galatasaray'ı yenerek yükselişini sürdürmeyi planlıyor. Trabzonspor, geçen sezon 27 maçta 36 puan toplarken Aslan ise 71 puanla yine zirvede yer alıyordu.