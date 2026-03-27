Türk futbolu çok iyi yatırımlar yaptı

Türkiye'de çalıştırdığı Galatasaray ve Beşiktaş'ta büyük başarılar yakalayan Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, mağlubiyeti bir anlık hataya bağlarken Türk futboluna da övgüler yağdırdı. İşte Rumen hocanın açıklamaları: "Çok dengeli bir maç oldu.İyi bir hocaları da var. Ama bir saliselik bir hata belki de hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldırdı bize. Romanya'da futbolda bazı hatalar yapıldı. O yüzden bu durumlara düştük. Türk futbolu iyi dönemden geçiyor. Çok iyi yatırımlar yapıldı. Gelen yabancılar, Türk futbolculara örnek oldu. Bundan Türk futbolu kazançlı çıktı. Ayrıca iki ülke arasındaki farkı söyleyeyim.Fark bu. Bizim için Dünya Kupası rüyası bitti. Çok üzgünüz."

