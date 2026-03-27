Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçlarının tarihleri belli oldu!

Giriş Tarihi: 27.03.2026 16:04 Son Güncelleme: 27.03.2026 16:12

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının tarihleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, çeyrek final müsabakalarının 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde oynanacağı belirtildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı şöyle:

21 Nisan Salı

20.30 Konyaspor - Fenerbahçe

22 Nisan Çarşamba

20.30 Galatasaray - Gençlerbirliği

23 Nisan Perşembe

18.45 Samsunspor - Trabzonspor

20.30 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor

