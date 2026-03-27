Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçlarının tarihleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, çeyrek final müsabakalarının 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde oynanacağı belirtildi.



Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı şöyle:



21 Nisan Salı



20.30 Konyaspor - Fenerbahçe



22 Nisan Çarşamba



20.30 Galatasaray - Gençlerbirliği



23 Nisan Perşembe



18.45 Samsunspor - Trabzonspor



20.30 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor