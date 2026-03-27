U18 Milli Futbol Takımı, Ermenistan ile yenişemedi!

Giriş Tarihi: 27.03.2026 20:42

U18 Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. Tur ikinci maçında Ermenistan ile 1-1 beraber kaldı.

Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. Tur ikinci maçında U18 Milli Futbol Takımı, Ermenistan ile kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1'lik beraberlikle noktalandı.

U18 Milli Futbol Takımı'nın golünü 34. dakikada Yusuf Dağhan Kahraman kaydetti. Ermenistan'da fileleri 17. dakikada Kayki Asiryan havalandırdı.

Grubun diğer mücadelesinde Kosova, Cebelitarık'ı 7-0 yendi.

U18 Milli Futbol Takımı, gruptaki son mücadelesinde 30 Mart Pazartesi günü Kosova'yla karşılaşacak. Türkiye, grubu lider bitirmesi durumunda gelecek sezon A Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.

