U18 Milli Futbol Takımı, Ermenistan ile yenişemedi!

Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. Tur ikinci maçında U18 Milli Futbol Takımı, Ermenistan ile kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1'lik beraberlikle noktalandı.
U18 Milli Futbol Takımı'nın golünü 34. dakikada Yusuf Dağhan Kahraman kaydetti. Ermenistan'da fileleri 17. dakikada Kayki Asiryan havalandırdı.
Grubun diğer mücadelesinde Kosova, Cebelitarık'ı 7-0 yendi.
U18 Milli Futbol Takımı, gruptaki son mücadelesinde 30 Mart Pazartesi günü Kosova'yla karşılaşacak. Türkiye, grubu lider bitirmesi durumunda gelecek sezon A Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.