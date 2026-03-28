10’dan daha iyisi yok

Bizim Çocuklar, teknik direktör Vincenzo Montella liderliğinde emin adımlarla Dünya Kupası'na yürüyor. Eylül 2023'te koltuğa oturan İtalyan çalıştırıcı, Ay-Yıldızlılar'ı 16 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'na götürüp çeyrek final oynatırken tarihte ilk kez Uluslar A Ligi'ne çıkardı. Şimdi de 24 senelik Dünya Kupası hasretini bitirme yolundaki ilk aşamada Romanya'yı devirirken, finalde Kosova engeli aşılırsa bir hayali daha gerçeğe dönüştürecek. Önüne geleni yenen Montella, resmi maçlar dikkate alındığında, Milli Takım'da 2000'den bu yana görev yapan teknik adamlar içerisinde en başarılı isim oldu. 51 yaşındaki hoca, 10 farklı dönemde görev yapan 8 teknik adam içerisinde maç başı 2.13 puan ortalamayla zirvede yer alarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Montella, Türk futbol tarihinde büyük başarılara imza atan Avrupa 3.'sü apoletine sahip Fatih Terim'in iki dönemi (1.79/1.81) ile Dünya Kupası 3.'lüğü bulunan Şenol Güneş'i iki farklı zamanda (1.60/2.05) geride bırakmayı başardı.

YÜZDE 55 TÜRKİYE AMERİKA'YA GİDER

Türkiye ile Kosova'nın, Dünya Kupası'nda boy gösterme olasılıkları belli oldu. Veri sitesi Football Meets Data, A Milli Takımımız'ın ABDMeksika- Kanada ortaklığındaki organizasyona katılma oranına yüzde 55 verdi. Tarihinde ilk kez dev turnuvayı isteyen Kosova'ya ise yüzde 45 şans tanındı.



ADRESE SERVİS ARDA!

ARDA Güler, A Milli formayı ilk kez 19 Kasım 2022'de 2-1 kazanılan Çekya maçında giymişti. Genç yetenek, o günden bu yana toplam 27 maçta görev yaparken 6 kez ağları havalandırdı ve 7 de asist gerçekleştirdi. Arda şık golleriyle hafızalarda yer edinirken, asistlerle de farkını ortaya koydu. 21 yaşındaki yıldız, 6 asistli kaptan Hakan Çalhanoğlu'nu geride bırakarak en çok gol attıran oyuncu olarak takım içerisinde zirveye çıktı. Real Madrid'de de iyi bir grafik çizen Arda, bu sezon kulüp ve A Milli Takım'da 17'nci asistini yaptı.



KAPTAN HAKAN EFSANEYİ GEÇTİ!

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Romanya maçında da sahada yerini aldı ve Ay-Yıldızlı forma altında 103. karşılaşmasına çıktı. 32 yaşındaki orta saha, bununla birlikte 102 kez milli takımda yer alan Bülent Korkmaz'ı geride bıraktı ve bu alanda 3. oyuncu konumuna yükseldi. Hakan Çalhanoğlu, Türkiye ile 22 gol kaydederken 21 de asiste imza attı. A Milli formayı en çok giyen isim ise 120 maçla kaleci Rüştü Reçber.