Agbadou ve Singo, Oh’u üzdü!

Fildişi Sahili, hazırlık maçında Güney Kore ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fildişi Sahili 4-0 kazandı. İngiltere'de oynanan maçta Fildişi Sahili'ne galibiyeti getiren golleri 35'te Guessand, 45+1'de Adingra, 62'de Godo ve 90+3'te Singo kaydetti.
Fildişi Sahili'inde forma giyen Singo, 79. dakikada oyuna dahil oldu. Beşiktaşlı Agbadou 11'de yer alırken, Trabzonsporlu Oulai ise 64. dakikada oyua girdi.
Güney Kore'de forma giyen Beşiktaş'ın golcüsü Hyeon-Gyu Oh ise maça 11'de başladı ve 58'de oyundan ayrıldı.