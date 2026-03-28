Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bu sihir Amerika’da devam etsin!
Giriş Tarihi: 28.03.2026

Bu sihir Amerika’da devam etsin!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Bu sihir Amerika’da devam etsin!
  • ABONE OL
A Milli Takım'ın Romanya galibiyeti sonrası dünya basını 'Bizim Çocuklar'ı konuştu ve Dünya Kupası'nda Türkiye'nin olması gerektiğini yazdı. İşte manşetler:
Corriere dello Sport: Montella ile Amerika arasında artık sadece Kosova var.
La Gazzetta dello Sport: Güler parlıyor, Kadıoğlu gol atıyor:
Montella'nın Türkiye'si, Romanya'yı yenerek play-off finaline yükseldi.
Reuters: Türkiye, Arda Güler'in ilham verdiği galibiyetle Romanya'yı geçerek play-off finaline yükseldi.
The Athletic: Arda'nın sihri, Dünya Kupası'nda görmek istediğimiz türden bir sihirdi.
Marca: Arda ile dünyanın öbür ucuna! Maçı mükemmel bir asistle çözdü.
Bild: Muhteşem Güler sahnesi, Türkiye'yi neşelendirdi.
A Bola: Ferdi, Türklerin galibiyetini getiren kritik golü attı. Türkiye, Dünya Kupası'na bir adım daha yaklaştı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu sihir Amerika’da devam etsin!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz