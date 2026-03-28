Bu sihir Amerika’da devam etsin!

A Milli Takım'ın Romanya galibiyeti sonrası dünya basını 'Bizim Çocuklar'ı konuştu ve Dünya Kupası'nda Türkiye'nin olması gerektiğini yazdı. İşte manşetler:Montella ile Amerika arasında artık sadece Kosova var.Güler parlıyor, Kadıoğlu gol atıyor:Montella'nın Türkiye'si, Romanya'yı yenerek play-off finaline yükseldi.Türkiye, Arda Güler'in ilham verdiği galibiyetle Romanya'yı geçerek play-off finaline yükseldi.Arda'nın sihri, Dünya Kupası'nda görmek istediğimiz türden bir sihirdi.Arda ile dünyanın öbür ucuna! Maçı mükemmel bir asistle çözdü.Muhteşem Güler sahnesi, Türkiye'yi neşelendirdi.Ferdi, Türklerin galibiyetini getiren kritik golü attı. Türkiye, Dünya Kupası'na bir adım daha yaklaştı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!