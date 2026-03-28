Bu sihir Amerika’da devam etsin!

A Milli Takım'ın Romanya galibiyeti sonrası dünya basını 'Bizim Çocuklar'ı konuştu ve Dünya Kupası'nda Türkiye'nin olması gerektiğini yazdı. İşte manşetler:
Corriere dello Sport:
Montella ile Amerika arasında artık sadece Kosova var.
La Gazzetta dello Sport:
Güler parlıyor, Kadıoğlu gol atıyor:
Montella'nın Türkiye'si, Romanya'yı yenerek play-off finaline yükseldi.
Reuters:
Türkiye, Arda Güler'in ilham verdiği galibiyetle Romanya'yı geçerek play-off finaline yükseldi.
The Athletic:
Arda'nın sihri, Dünya Kupası'nda görmek istediğimiz türden bir sihirdi.
Marca:
Arda ile dünyanın öbür ucuna! Maçı mükemmel bir asistle çözdü.
Bild:
Muhteşem Güler sahnesi, Türkiye'yi neşelendirdi.
A Bola:
Ferdi, Türklerin galibiyetini getiren kritik golü attı. Türkiye, Dünya Kupası'na bir adım daha yaklaştı.