Bursaspor ile Fethiyespor maçında kazanan yok

Giriş Tarihi: 28.03.2026 18:54

Lider Bursaspor 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Fethiyespor'la 1-1 berabere kaldı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Bursaspor deplasmanda Fethiyespor'la 1-1 berabere kaldı. Konuk Bursaspor 16'ncı dakikada tecrübeli oyuncusu Soner Aydoğdu'nun golüyle öne geçti: 0-1. Bursaspor devre arasına 1-0 galip girdi. Ev sahibi Fethiyespor 80'inci dakikada penaltı kazandı ve Yusuf Türk atışı gole çevirdi: 1-1. Bursaspor'da 90+5'inci dakikada Eyüp kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, müsabaka karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Bursaspor bu beraberliğin ardından 68 puana yükselip zirvedeki yerini korudu. Fethiyespor ise 39 puanla orta sıralarda yer aldı.

