Ciro Immobile’den itiraf: "Farklı veda etmek isterdim"

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen ve şu anda Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris FC'de oynayan Ciro Immobile, çarpıcı açıklamalar yaptı.

"LAZIO'YA FARKLI VEDA ETMEK İSTERDİM"

Ciro Immobile yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "8 yıl ve birçok kupanın ardından farklı bir şekilde veda etmek isterdim. Takımın her zaman taraftara ihtiyacı var. Taraftar stadyumda olduğunda bu bir gösteriye dönüşüyor ve sana ekstra güç veriyor. Umarım en kısa sürede takımla yeniden bütünleşirler. Kendi adıma, kariyerimi Lazio'da bitirip taraftarlara gerektiği gibi veda etmek isterdim.

"GOL ATAN HAKLIDIR"

Paris'te bu gole ihtiyacım vardı. Tüm liglerde gol attım ve bu yıl da sonunda golle buluştum. Roma'daki sakatlıktan sonra zor bir dönemdi. Genç bir kulüpte önemli bir deneyim yaşıyorum. İlk geldiğimde beni kibirli sandılar ama kariyerime rağmen antrenmanlardaki adanmışlığım onları etkiledi. Inzaghi, Vieri ve Gilardino gibi isimleri örnek alarak büyüdüm. Gol atamadıklarında sinirden saçlarını yolarlardı. Şimdi santrfor rolü değişiyor. Ama ben babamın söylediği gibi düşünüyorum: Gol atan her zaman haklıdır.

TEKNİK DİREKTÖR OLMAK İSTİYOR MU?

Insigne Pescara'ya gittiğinde Verratti ile tanıştım ama Pescara'dan bana teklif gelmedi. Paris FC'ye imza atmasaydım gider miydim? Teknik direktörlük kariyerine başlamak için harika bir yer olurdu. Futbolu bıraktığımda bu oyunun içinde kalmak istiyorum. Teknik direktörlük yapmak isterim."