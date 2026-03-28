Dzeko’nun golü İtalya’yı çıldırttı!

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

DÜNYA Kupası play-off'unda Bosna Hersek, Galler'i penaltılarla elerken 40 yaşındaki eski Fenerbahçeli Edin Dzeko geceye damgasını vurdu. Dzeko kafayla maçı 1-1'e getirirken penaltılarda Bosna 3-2 kazanarak final biletini aldı. 'Ejderhalar' lakaplı Balkan ekibinin rakibi, Kuzey İrlanda'yı 2-0 yenen İtalya oldu. İtalyan futbolcular ise Galler-Bosna maçını birlikte takip ederken Dzeko'nun golü sonrası havalara uçtular. Bu görüntüler ise Bosna Hersek'te olay yarattı ve final maçı için oyuncuları motive etti.