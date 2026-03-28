Fenerbahçe'de Milan Skriniar gelişmesi!
Giriş Tarihi: 28.03.2026 09:58

Süper Lig devi Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan tecrübeli stoper Milan Skriniar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Kosova yenilgisiyle Dünya Kupası'na gitme hayalleri suya düşen Slovakya'da Milan Skriniar sakatlığı tam olarak atlatamamasına rağmen kadroya davet edilmişti.

Maçta görev almayan tecrübeli savunmacı, sağ salim İstanbul'un yolunu tutacak. Fenerbahçe teknik heyeti ise 5 Nisan'da Beşiktaş'la oynanacak derbinin planlarını Skriniar'ın durumuna göre şekillendirecek.

31 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'a karşı sahada olmayı çok istiyor. Milli Takım sürecinde yakından takip edilen Skriniar'ın kendisine özel hazırlanan tedavi ve idman programını aksatmadan uyguladığı belirtildi.

19 Şubat tarihinde oynanan Nottingham Forest karşılaşmasında sakatlanan Skriniar, Süper Lig'de son 5 maçı kaçırdı.

