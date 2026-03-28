G.Saray-F.Bahçe derbisi 26 Nisan’da

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

TRENDYOL Süper Lig'de 29, 30 ve 31. hafta maçlarının programı belli olurken Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin de tarihi açıklandı. Buna göre 31. haftada oynanacak dev maç 26 Nisan Pazar günü yapılacak. RAMS Park'taki mücadele saat 20.00'de başlayacak. 29. haftanın programı ise şöyle: 10 Nisan Cuma: 20.00 Beşiktaş-Antalyaspor. 11 Nisan Cumartesi: 14.30 Rams Başakşehir-Gençlerbirliği, 17.00 Corendon Alanyaspor- Trabzonspor, 20.00 Kayserispor- Fenerbahçe. 12 Nisan Pazar: 14.30 Konyaspor- Fatih Karagümrük, 17.00 Göztepe- Kasımpaşa, 20.00 Galatasaray- Kocaelispor. 13 Nisan Pazartesi: 20.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK, 20.00 Eyüpspor-Samsunspor.