İçimizden biri Kosova

Romanya'yı eleyen A Milli Takımımız, Dünya Kupası playoff finalinde Kosova ile salı günü saat 21.45'te kozlarını paylaşacak. 2008'de Sırbistan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı tanıyan ilk ülke Türkiye oldu. 2016 yılında da UEFA ve FIFA tarafından tanındı.
2024'ten beri Franco Foda'nın çalıştırdığı Kosova, geçen yıl Uluslar B Ligi'ne yükseldi. Türkiye'de geçmişte oynamış ve hâlâ forma giyen 6 oyuncu bulunuyor. Arijanet Muric (Adana Demir'de oynadı), Florent Hadergjonaj (Alanyaspor), Fidan Aliti (Çaykur Rizespor), Milot Rashica (Beşiktaş), Visar Bekaj (Hatayspor) ve Vedat Muriqi (En son F.Bahçe'de oynadı)
gibi isimler Türk futbolunu yakından biliyor. Kadrosunun yüzde 96'sı ülke dışında top koşturuyor. Takımın en değerli oyuncuları Hoffenheim forması giyen Fisnik Asllani (30 milyon Euro)
ile Albian Hajdari (20 milyon Euro)…