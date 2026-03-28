Kosova çıldırdı rekor bir prim: 1 milyon euro!

SLOVAKYA'YI deplasmanda 4-3 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan ve adını play-off finaline yazdıran Kosova, Türkiye maçına tarihi bir primle hazırlanıyor. Kosova'nın Slovakya karşılaşması için takıma açıkladığı galibiyet primi 500 bin Euro'ydu. Şimdi final için bu rakamda artışa gittiler. Kosova Başbakanı Albin Kurti, futbolculara ve teknik ekibe, Türkiye karşısında zafere imza atılması halinde 1 milyon Euro prim verileceğini açıkladı.

MURIQI GAZA GELDİ

KOSOVA'NIN kaptanı Vedat Muriqi, iddialı açıklamalar yaptı. Daha önce Türkiye'de birçok kulüpte forma giyen golcü futbolcu, "Dünya Kupası'na ulaşmak için, tarih yazmak için önümüzde sadece küçük bir adım daha kaldı. Türkiye'nin kalitesini ve zayıf noktalarını çok iyi biliyoruz. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.