Kosova-Türkiye maçının misafir tribün biletleri satışta!
Giriş Tarihi: 28.03.2026 11:43

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde Kosova ile oynayacağı maçın biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.

AA
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde 31 Mart Salı günü deplasmanda Kosova ile oynayacağı müsabakanın sınırlı sayıdaki misafir takım tribün bilet satışları başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Fadil Vokrri Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, Kosova Futbol Federasyonunun paylaşmış olduğu kod ile "eu.ebileta.al" internet sayfası üzerinden üyelik işlemi yaparak bilet satın alabilecek.

Misafir tribün taraftarları için bilet satış sayfasına erişim kodu ise "KSTRJ1" olarak belirlendi.

