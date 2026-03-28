Kupada dev heyecan belli oldu

TURKUVAZ Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakalarının programı duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, çeyrek final karşılaşmalarının 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde oynanacağı belirtildi. Tek maçlı eleminasyon sistemi üzerinden yapılacak maçlarda Fenerbahçe 21 Nisan'da Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Turu geçmesi halinde 23 Nisan tarihindeki Beşiktaş-Corendon Alanyaspor eşleşmesinin galibiyle yarı finalde rakip olacak. Siyah-beyazlılar rakibini elerse Nisan ayı içinde iki tane Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi futbolseverleri bekleyecek. Çeyrek finalin diğer eşleşmelerinde Galatasaray-Gençlerbirliği (22 Nisan) ve Samsunspor- Trabzonspor karşılaşmaları oynanacak (23 Nisan).

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!