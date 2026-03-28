Milli yıldızlardan başkan’a davet

Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.03.2026

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff turu yarı final maçında Romanya'yı İstanbul'da 1-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Takım'ı telefonla arayarak tebrik etti. Maç sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın telefonu üzerinden sağlanan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, sergilemiş oldukları üstün performans ve aldıkları önemli galibiyetten ötürü TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Montella ve milli futbolcuları kutlayarak salı günü deplasmanda Kosova ile oynanacak müsabaka için başarı diledi. Milli oyuncular ise destekten dolayı teşekkür ettikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı final maçına davet etti.

