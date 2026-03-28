Puppo’nun yolunda!

A Milli Futbol Takımı, şu ana kadar tarihinde 2 kez Dünya Kupası'na katıldı. İlk defa 1954'te İsviçre'de düzenlenen dev turnuvada yer alan Türkiye, bundan 48 yıl sonra Güney Kore ve Japonya'da yapılan 2002 Dünya Kupası'nda boy gösterdi. Ay-Yıldızlılar, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katıldığında teknik direktörlüğünü İtalyan hoca Sandro Puppo yapıyordu. O dönem İspanya ile eşleşen Milliler, ilk maçı 4-1 kaybetmiş, rövanşı ise 1-0 kazanmıştı. Gol averajı geçerli olmadığı için üçüncü maç, tarafsız saha olarak seçilen Roma'da oynandı. Bu karşılaşma da 2-2 sonuçlanınca tribünden çağrılan Franco isminde bir çocuğun yazı-tura atışıyla A Milli Takım, kupaya katılma hakkı kazandı. Tam 72 yıl sonra yine bir İtalyan hoca, Milliler'i Dünya Kupası'na taşımanın eşiğinde.

