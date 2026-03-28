Romanya’ya karanlık çöktü!

ROMANYA basını, Amerika rüyalarının sona erdiğini yazarken, Türkiye'yi övdü. Manşetler şöyle:Romanya iyi savunma yaptı ve ev sahibine fazla fırsat vermedi. Ancak Arda Güler'in harika pasında Kadıoğlu'nun vuruşu sonucu belirledi.Türkler, Arda Güler'in muhteşem pasıyla milli takımımızı cezalandırdı. Romanya, Dünya Kupası için dört yıl daha beklemek zorunda kalacak.Arda Güler fark yarattı. Romanya, Dünya Kupası'nı televizyondan izleyecek.Türkiye yenilgisinden sonra Romanya semalarına karanlık çöktü.Onlar Süper Arda'ya sahipti biz ise Ratiu'ya. İşte fark buydu.Elveda Amerikan rüyası. Bir Dünya Kupası'nı daha televizyondan izleyeceğiz

