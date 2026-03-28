Romanya’ya karanlık çöktü!

Giriş Tarihi: 28.03.2026

Rumen basını, “Türkiye, Süper Arda’ya sahipti biz ise Ratiu’ya. İşte fark buydu” yorumunu yaptı

ROMANYA basını, Amerika rüyalarının sona erdiğini yazarken, Türkiye'yi övdü. Manşetler şöyle: Agerpres: Romanya iyi savunma yaptı ve ev sahibine fazla fırsat vermedi. Ancak Arda Güler'in harika pasında Kadıoğlu'nun vuruşu sonucu belirledi. G4 Media: Türkler, Arda Güler'in muhteşem pasıyla milli takımımızı cezalandırdı. Romanya, Dünya Kupası için dört yıl daha beklemek zorunda kalacak. Adevarul: Arda Güler fark yarattı. Romanya, Dünya Kupası'nı televizyondan izleyecek. Prosport: Türkiye yenilgisinden sonra Romanya semalarına karanlık çöktü. Golazo: Onlar Süper Arda'ya sahipti biz ise Ratiu'ya. İşte fark buydu. Gazeta Sporturilor: Elveda Amerikan rüyası. Bir Dünya Kupası'nı daha televizyondan izleyeceğiz

