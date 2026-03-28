Samsunspor’da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor!

Giriş Tarihi: 28.03.2026 16:00

Samsunspor, Süper Lig’in 28’inci haftasında sahasında oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

DHA
Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde hazırlıklarına devam ediyor.

Thorsten Fink idaresinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve koşu ile başladı. Pas ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idman, şut ve orta organizasyonlarının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Lubomir Satka, Jaures Assoumou ve Olivier Ntcham antrenmanda yer almadı.

Ayrıca milli takımlarda bulunan Logi Tomasson, Efe Törüz, Cherif Ndiaye, Ali Diabate ve Marius Mouandilmadji de çalışmada yer almayan isimler arasında bulundu.

